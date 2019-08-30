РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 авг. Онкогинекологи Подольского роддома успешно прооперировали женщину с четвертой стадией рака яичников, теперь ей будут делать химиотерапию, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница роддома.

«В Подольском роддоме онкогинекологи провели операцию по удалению яичников женщине на четвертой стадии рака. Теперь ей необходимо проведение химиотерапии. Благодаря современным режимам лекарственной терапии рак – не приговор», – сказала сотрудница.

По ее словам, современные методы лечения позволяют перевести эту болезнь на уровень хронического заболевания.