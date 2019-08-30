РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 авг. В текущем году в подмосковном Подольске отремонтировали 468 подъездов из 620 запланированных, это 75,5% от плана, сообщил на форуме «Управдом» начальник отдела эксплуатации, капитального и текущего ремонта жилищного ремонта администрации горокруга Дмитрий Фокин.

Форум председателей советов многоквартирных домов «Управдом» прошел в ДК «ЗиО» 29 сентября. Фокин рассказал о проведении технического ремонта подъездов и капитальном ремонте многоквартирных домов.

«В 2019 году в Подольске запланирован ремонт в 620 подъездах. По состоянию на 29 августа выполнен ремонт в 468 подъездов и 126 находятся на стадии завершения, что составляет 75,5% от планового показателя», – сказал Фокин.

По его словам, в подъездах выполнен ремонт входной группы с заменой входной двери, ремонт полов, плиточного покрытия, стен и потолков с окраской.