РИАМО - 30 авг. В сентябре жители Подмосковья получат первые платежки с отражением расчетов по услуге «обращение с твердыми коммунальными отходами» в привязке к площади помещения, таким образом расчет платы за данную услугу станет более понятным, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

Размер платы за услугу по вывозу мусора рассчитывается как произведение тарифа регионального оператора, норматива накопления отходов и площади помещения. До настоящего времени в платежных документах в строке «обращение с ТКО» указывался объем услуги в кубометрах и тариф регионального оператора. Ежемесячный объем потребления складывался из произведения площади помещения и годового норматива, разделенного на 12 (месяцев).

«Начиная с сентября в платежных документах МособлЕИРЦ расчет по услуге будет отражаться в привязке к площади помещения. В строке «обращение с ТКО» объем услуги будет привязан к площади в квадратных метрах. Тариф по услуге рассчитывается исходя из годового норматива накопления отходов, разделенного на 12 (месяцев), и тарифа регионально оператора», - говорится в сообщении.

Ниже расчетной таблицы размещается справочная информация по нормативу накопления отходов, тарифам региональных операторов и формуле расчета тарифа.

«Порядок начислений и расчетов остается прежним, меняется только форма отражения расчета в платежном документе. Изменения вносятся по поручению министерства ЖКХ Московской области в связи с пожеланиями плательщиков сделать отражение расчета по услуге в квитанции более простым и понятным», – пояснила начальник службы корпоративных коммуникаций МособлЕИРЦ Инна Шевченко.

С нового года Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, в том числе раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Предельные единые тарифы для семи региональных операторов по обращению с ТКО были утверждены постановлением правительства Московской области в октябре 2018 года.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов установлены распоряжением министерства экологии и природопользования Подмосковья в августе 2018 года. Отдельная коммунальная строка «обращение с ТКО» появилась в единых платежных документах с 2019 года.