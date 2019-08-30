РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 авг. В сентябре начнет работу в тестовом режиме веревочный парк для семейного отдыха Parkwood's на территории загородного клуба «Айвенго» в подмосковном Подольске, в октябре он начнет работать в полную силу, сообщил на форуме «Управдом» зампред комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска – начальник отдела благоустройства Владимир Полинский.

Веревочный парк для семейного отдыха Parkwood's в Подольске расположен на территории загородного клуба «Айвенго». Территория комплекса занимает 18 гектаров. В парке создали две трассы для взрослых с 22 заданиями и одну трассу для детей от шести лет с 11 заданиями.

«Веревочный парк начнет работать в тестовом режиме в сентябре, а в октябре состоится его официальное открытие, и парк уже выйдет на полную мощность», – сказал Полинский.

Parkwood's открыт для свободного посещения в субботу и воскресенье, с понедельника по пятницу – для групп от 20 человек по предварительному согласованию.

В состав гостиничного комплекса «Айвенго» входят отель «Джунгли» на 64 номера и 6 коттеджей, оборудованных собственными бассейнами и саунами, два ресторана и банкетный зал, боулинг, картодром, банный комплекс, детская игровая комната, детская площадка и конный клуб.