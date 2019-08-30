В скором времени в Московском регионе заработает новая сеть наземного пассажирского транспорта – Московские центральные диаметры. Она будет насчитывать 186 станций, объединив пригородное железнодорожное сообщение, московское метро и МЦК. Курсировать по диаметрам начнут современные поезда «Иволга», которые отличаются повышенным комфортом. Стоимость проезда по МЦД будет зависеть от способа оплаты и тарификации зоны. Подробнее о видах оплаты проезда по МЦД и ценах на проезд - смотрите в инфографике РИАМО.