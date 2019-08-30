РИАМО – 30 авг. При столкновении микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье пострадали шесть человек, среди пострадавших граждане Монголии и Белоруссии, сообщает в пятницу ТАСС.

«На 108-м километре М-10 «Россия» водитель, управляя автобусом Mercedes-Benz Sprinter, совершил наезд на остановившуюся впереди для поворота налево грузовую автомашину Scania. В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы», - говорится в сообщении.

Всего в микроавтобусе, следовавшем из Санкт-Петербурга в Москву, находились восемь пассажиров, пятеро из них граждане Монголии, трое - из Белоруссии. На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причину произошедшего.