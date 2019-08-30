РИАМО - 30 авг. В одном из СНТ на территории подмосковного Красногорска произошел хлопок газо-воздушной смеси в газгольдере с последующим возгоранием, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В пятницу в 08:10 спасателям поступило сообщение о хлопке газо-воздушной смеси в газгольдере на территории дачного участка по адресу: городской округ Красногорск, деревня Гаврилково, СНТ «Текстильщик», Рябиновая улица, дом 65. Из газгольдера происходило факельное выгорание газа, высота факела составила полметра.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение сарая на площади 10 квадратных метров, повреждений других строений нет. По предварительным данным, есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В 08:37 пожар был локализован на площади 15 квадратных метров. На месте работают шесть единиц техники и 19 человек.

Газгольдер представляет собой закопанную емкость объемом 5 кубометров, которая предназначена для хранения газа, используемого в быту.