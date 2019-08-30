РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 авг. Депутаты разъяснили жительнице подмосковного Подольска, как поменять газовую плиту в аварийном состоянии за счет средств муниципального бюджета, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В общественной приемной местного отделения партии муниципальные кураторы партийного проекта «Школа грамотного потребителя» депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск Андрей Жердев и Ринат Валитов провели тематический прием граждан по вопросам ЖКХ.

«Пришедшая на прием жительница дома №26 на улице Литейная рассказала, что проживает в коммунальной квартире, и при очередной проверке газового оборудования специализированной организацией выявлено аварийное состояние газовой плиты, выдано предписание о необходимости ее замены в установленные сроки. Она попросила разъяснить возможность замены за счет средств муниципального бюджета. Депутаты подтвердили такую возможность и подробно рассказали, что необходимо сделать для решения данного вопроса», – говорится в сообщении.

Также в ходе приема поступили обращения от граждан, связанные с неудовлетворительной уборкой детской площадки управляющей организацией и необходимостью дальнейшего благоустройства придомовой территорий. На все вопросы обратившиеся получили обстоятельные ответы и разъяснения.

«Регулярное проведение таких тематических приемов способствует эффективному взаимодействию собственников жилья не только с субъектами экономической деятельности в сфере ЖКХ, но и с органами власти, что, безусловно, влияет на создание более комфортных и доступных условий проживания наших граждан», – сказал Жердев.