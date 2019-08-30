РИАМО – 30 авг. Представители рэпера Face считают, что афиши его концерта демонтировали с улиц Москвы из-за дизайна, по их словам, трудности возникли еще во время работы с рекламным агентством, которое отказалось размещать изначальный вариант плакатов, пишет в пятницу РБК.
О том, что с улиц убирают афиши ноябрьского концерта рэпера Face, участвовавшего в митинге на проспекте Сахарова 10 августа, ранее сообщили СМИ.
На афишах изображен музыкант в костюме с галстуком на фоне многоэтажек. На первом плане – слоган «Приходи или проиграешь». В первоначальном варианте был Кремль, российский флаг и церковь, но рекламное агентство отказалось размещать такие афиши.
Дремин добавил, что пока к нему не поступало предложений со стороны мэрии об изменении дизайна афиш. Он также добавил, что получил информационное письмо от оператора наружной рекламы, в котором сообщалось, что оператору начали поступать претензии к изображению на размещенных на улицах постерах.
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