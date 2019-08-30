РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. В подмосковных Люберцах 19 ребят получили паспорта гражданина Российской Федерации во Дворце спорта «Триумф», сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В ДС «Триумф» 29 августа глава Люберец вручил паспорта гражданина РФ и поздравительные адреса губернатора Московской области Андрея Воробьева 19-ти ребятам.

«Искренне поздравляю ребят с этим знаковым событием! Вы стали полноправными гражданами нашей великой страны, частью истории России! Искренне желаю вам исполнения всех ваших желаний! Наша Родина – страна с огромными возможностями, желаю вам занять достойное место в жизни! Учитесь, добивайтесь успехов, покоряйте новые горизонты, гордитесь тем, что вы – россияне», - написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.