РИАМО - 30 авг. На МКАД автомобиль столкнулся с мотоциклом, байкер получил травмы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Авария случилась на 33 километре МКАД, в районе пересечения с Варшавским шоссе.

«В ночь с 29 на 30 августа дежурная смена поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра выезжала для спасения пострадавшего в ДТП. Согласно докладу оперативного дежурного, на 33 километре МКАД столкнулись автомобиль и мотоциклист. Водитель мотоцикла сильно пострадал», - сказал собеседник агентства.

Спасатели ГКУ «МАЦ» оперативно прибыли на место происшествия на специальном автомобиле, оборудованном различными приспособлениями и инструментами на случаи ЧС. Оказав пострадавшему мотоциклисту первую помощь, дежурная смена спасателей передала его бригаде скорой помощи.

Месяц назад служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения ГКУ «МАЦ» (СПАСО) была включена в состав дежурных силы пожарно-спасательного гарнизона столицы. Бригады из четырех человек регулярно выезжают на различные происшествия, включая поиски потерявшихся в лесу.