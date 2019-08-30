РИАМО – 30 авг. Продлить летние каникулы до октября предложил самый молодой депутат Государственной думы Василий Власов, он также отметил, что эксперимент можно провести на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости.

«Как депутат Государственной думы я часто провожу встречи со школьниками и студентами по всей России. Во время общения очень часто звучат предложения как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября», - написал Власов в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению Власова, продление каникул позволит молодежи подрабатывать и, как следствие, получить практический опыт, закрепить теоретические знания. Кроме того, он заметил, что данная инициатива позволит семьям со школьниками ездить в отпуск в сентябре, что также может положительно сказаться на российском туризме.

Власов также напомнил, что фактически на данный момент все экзамены заканчиваются только к началу июля, а для реальных каникул остается всего два месяца.

По словам депутата, он уже нашел поддержку инициативы со стороны молодежи.

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