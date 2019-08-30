РИАМО - 30 авг. Житель Москвы 1989 года рождения, находясь в квартире по месту проживания, напал с ножом на другого мужчину и причинил тому множественные ранения, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел накануне утром по адресу: Хорошевское шоссе, дом 12, корпус 1. О происшествии сообщили в службу «112».

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в подъезде дома по указанному адресу обнаружен и задержан подозреваемый. В 09:45, находясь в квартире по месту проживания, он в ходе ссоры ножом причинил множественные колото-резаные ранения левого бедра и левой голени мужчине 1989 года рождения», - сообщил собеседник агентства.

Раненный от полученных травм скончался. Сейчас подозреваемый находится под следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».