РИАМО - 30 авг. Стала известна средняя стоимость цветов ко Дню знаний в Подмосковье, цена за средний букет составит от 550 до 1,3 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Самые ходовые букеты стоит от 500 до 1,3 тысячи рублей. Хризантемы жителям Подмосковья обойдутся в среднем по цене 73 рублей за штуку, 50-сантиметровые розы будут стоить порядка 85 рублей за штуку, герберы – 80 рублей, гладиолусы – 95 рублей, подсолнух – 150 рублей, гортензии – 420 рублей за штуку.

«На розничном рынке Подмосковья сегодня представлено много специализированных цветочных салонов, оптово-розничных баз, павильонов, киосков. Также цветы можно приобрести в магазинах торговых сетей и на розничных рынках региона, при этом многие розничные сети накануне первого сентября предлагают по акциям симпатичные и недорогие букеты», - рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

В Подмосковье работают 287 нестационарных торговых объектов по продаже цветов. 252 из них – это павильоны, 35 – киоски. Больше всего таких цветочных магазинов в городских округах Балашиха, Богородский, Красногорск, Подольск, Химки. Кроме того, есть 1066 стационарных цветочных магазинов и салонов цветов.

«В течение года ассортимент цветочной продукции на территории Московской области достигает более 4,5 тысяч сортов. Средний ассортимент магазина: 300-500 сортов цветов, нестационарного торгового объекта - 100-200 сортов», - добавил Посаженников.

Он отметил, что обычно букет на 1 сентября — это красивая и необъемная композиция. Цветовая гамма соответствует времени года — желтая, красная, оранжевая, бордовая.

Наибольшим спросом на День знаний пользуются гладиолусы, розы, герберы, астры, хризантемы, гортензии, сборные букеты.

По словам министра, несмотря на то, что 1 сентября является одним из ежегодных пиков на розничном рынке цветов, дефицита не ожидается. При этом цены обычно вырастают на 20-30%.