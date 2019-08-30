РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 авг. Полицейские подмосковного Королева составили 29 протоколов за нарушения в общественных местах в ходе проверки парков и скверов округа, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

«Полицейские проверили парки и скверы Королева. С 22 по 29 августа в ходе проверки (оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт-2019» – ред.) было составлено 29 административных протоколов, 16 из которых составлены за нарушение правил дорожного движения», – сказала Еруновская.

Она добавила, что 13 протоколов составлены за распитие спиртных напитков и появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Нарушителям выписали штрафы на сумму от 500 до 1,5 тысяч рублей.