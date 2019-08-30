РИАМО - 30 авг. В сети распространяются призывы к участию в акции на территории амфитеатра на Хохловской площади в Москве, в столичной полиции призвали граждан отказаться от участия в мероприятии, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти города Москвы о его проведении не поступало. Таким образом, указанная акция не согласована, в связи с чем предлагаем организаторам отказаться от ее проведения, а гражданам – воздержаться от участия в ней», - говорится в сообщении.

В МВД также напомнили об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях. Само проведение мероприятия негативно влияет на личную безопасность граждан, существует и риск провокаций как в отношении участников акции, так и в отношении посторонних людей.

В пятницу, 30 августа, амфитеатр на Хохловской площади вообще не будет работать. Его закрыли с целью обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий.