РИАМО – 30 авг. Компания «РЖД-Недвижимость», которая является «дочкой» Российских железных дорог, собирается заняться перестройкой московских железнодорожных вокзалов, а также развитием прилегающих к ним территорий — созданием на их месте бизнес-проектов и строительством жилья, сообщает РБК.

«Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках», - говорится в сообщении.

Общая площадь вышеперечисленных участков составляет порядка 177 гектаров, из которых только 22,9 гектара приходится на вокзалы и перроны.

В РЖД отмечают, что модернизация вокзалов позволит увеличить их пропускную способность, а также повысит комфортность пассажиров. Конечно, ожидают и роста налоговых поступлений от реализации бизнес-проектов на этих территориях. Кроме того, известно, что только на смене статуса недвижимости у четырех вокзалов в центре Москвы РЖД заработают более 10 миллиардов рублей.