РИАМО - 30 авг. В ночь на пятницу в Подмосковье водитель легкового автомобиля нарушил правила движения при пересечении переезда на перегоне Раменское-Бронницы, из-за чего его машина врезалась в поезд, сообщается на сайте МЖД.

ДТП случилось примерно в 01:00.

«Локомотивная бригада, заметив машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда. По предварительной информации, в результате ДТП автомобиль отбросило на соседний путь», — говорится в сообщении.

Водитель, пассажиры поезда и локомотивная бригада в аварии не пострадали. Машину убрали с путей через полчаса, после этого поезд отправился дальше. Из-за происшествия были задержаны две электрички.

«Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад», — заключается в сообщении.