РИАМО - 30 авг. В Москве продолжается комплексное благоустройство набережной Шитова, в ближайшее время здесь заменят старую детскую площадку, а также обустроят еще две игровые зоны восточном берегу водоема, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На востоке Москвы на набережной Шитова и территории вокруг Черкизовского пруда проводятся работы по комплексному благоустройству и озеленению. Здесь приступили к обустройству новых детских площадок. Общая площадь благоустройства составляет более 20 гектаров», - рассказал Бирюков.

Создать дополнительные зоны для детей просили сами местные жители. Сейчас полным ходом идет устройство площадки — уже полностью готово основание для ее устройства, также ведется обустройство основания для двух новых игровых зон, в скором времени здесь начнут устанавливать малые архитектурные формы. Планируется, что все детские площадки покроют прорезиненным травмобезопасным покрытием из каучуковой крошки.

Реконструкция площадки по Халтуринской улице, дом 10, корпус 2, для детей создадут игровую зону более 860 квадратных метров. При этом посещать ее смогут дети разных возрастов. Здесь будут и игровой комплекс, в центре которого разместится двухэтажная башня, и комплекс с элементами скалодрома, и разнообразные качели. Также появится игровой комплекс, стилизованный под аэроплан.

Также в рамках благоустройства создадут игровую зону для малышей до трех лет площадью 180 квадратных метров. Она появится на восточном берегу Черкизовского пруда. На ней разместятся игровой комплекс с развивающими элементами, а также песочница, качалки, качели и балансиры.

Кроме того, здесь установят площадку для детей постарше — от 3 до 7 лет. Она будет представлена уже спортивно-игровым комплексом, состоящим из двух горок разной длинны, которые соединены между собой мостиком переходом. Здесь также установят элементы для лазания и подтягиваний, а также различные качели и батуты.

«На всей территории планируется обновить дорожно-тропиночную сеть с разными типами покрытия. Кроме того, запланировано выполнить работы по дополнительному озеленению территории. Учитывая близкое расположение Детского Черкизовского парка, благоустройство которого подходит к завершению, вся инфраструктура на набережной будет выполнена в общей стилистике с зеленой зоной», - подчеркнул Бирюков.