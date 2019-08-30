РИАМО - 30 авг. В Серпухове под Соборной горой намерены возвести музей, который будет посвящен исконно русским ремеслам, фольклору и укладу, ожидается, что он привлечет еще больше туристов в город, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Площадка под Соборной горой - место для проведения большого количества самых разных мероприятий. В этом году здесь были организованы фестиваль «Тепло», мото-рок фестиваль, и другие», - отмечается в сообщении.

В то же время открытие музея даст положительный толчок к развитию площадки и города, а также положительно скажется на его туристической привлекательности.

Строить музей начнут в ближайшее время, а пока на его месте заканчивают работы по демонтажу и подготовке строительной площадки.

Согласно проекту в музее разместятся мастерская и выставочная площадка. В будущем все гости смогут участвовать в мастер-классах, а также погружаться в атмосферу былых столетий и узнавать много нового о народных промыслах и творчестве серпуховских мастеров.

По словам главы городского округа Серпухов Юлии Купецкой, тематика музей будет полностью соответствовать историческому месту.