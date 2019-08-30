РИАМО - 30 авг. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» приютит самого грустного кота Москвы, если поступит такое предложение, однако Филе придется уживаться с местными полудикими «цветочными» котами, сообщил РИАМО директор сада Алексей Ретеюм.

Волонтеры уже несколько месяцев ищут новых хозяев для бездомного кота Фили, которого окрестили самым грустным котом столицы. Филе около 5-7 лет, он привит и кастрирован, а также чудесно ладит с домашними животными. Ранее коту пришлось два года «бомжевать» на улице.

«Думаю, что да (могли бы приютить Филю – ред.), но наши коты самостоятельные. Они полудикие коты. Конечно, они заходят в наши рестораны, помещения, но в то же время они свободные животные, а не домашние коты», - сказал Ретеюм.

Он отметил, что все коты в ботаническом саду, в том числе главный «цветочный» кот, самостоятельно обосновались в «Аптекарском огороде».

«Коты сами пришли сюда. Решили, что это их сад. Контролируют здесь численность грызунов, особенно главный «цветочный» кот. Они стали таким символом ботанического сада», - добавил Ретеюм.

Как рассказала РИАМО волонтер, которая занимается пристройством Фили, сейчас кот находится на передержке, которая стоит примерно 4,5 тысячи рублей в месяц. Филя абсолютно здоров. Желающих взять кота много, но пока достойного кандидата не нашлось.

«Дело в том, что звонит очень много людей, которые живут в съемных квартирах или комнатах. Я знаю прекрасно, что арендодатели домашних животных не любят, таких кошек выселяют. Он один раз уже сбегал из одной квартиры, я его больше ловить по подвалам не хочу. Я бы хотела отдать его в московскую квартиру, где есть сетки на окнах, застекленный балкон», - уточнила волонтер.

На территории «Аптекарского огорода» живут коты, которые являются потомками царских котов времен Петра I, основавшего ботанический сад в 1706 году. «Цветочные» коты прославились в декабре 2015 года, когда аномальное потепление способствовало их массовым походам за валерианой. Во время одного из них животные даже сломали табличку с названием растения. Нанюхавшись валерианы, коты вели себя неадекватно, после чего впадали в продолжительный сон.