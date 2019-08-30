Таганско-Краснопресненская линия (ТКЛ) московского метро считается самой экстремальной. Все знают про коллапсы на «Выхино» и репутацию «Текстилей», поэтому не завидуют тем, кто там живет. Зато на «фиолетовой» ветке больше всего новых поездов «Москва» с USB-зарядками, и нет бомжей, которым тут слишком тесно. Пассажиры северной и южной части ТКЛ рассказали РИАМО, за что любят свою ветку, чего ждут больше всего, и что изменилось после открытия «Котельников» и соединения с «Некрасовкой».

Первый перелом

Вера Иванова, 52 года, учитель:

«Я езжу по ТКЛ почти 40 лет, из «Кузьминок» в центр. Это самая проблемная линия подземки, самая загруженная и душная. Даже то, что появились поезда новых серий, и они стали ходить чаще, не спасает – народу все равно много. Все нервничают, толкаются.

Самое страшное – это давка.

Весной мне сломали ребро при попытке войти в поезд утром, так сильно давили в спину. Это первый в моей жизни перелом.

Когда появилось продолжение линии в Некрасовку, загруженность только выросла. Самая сильная толкучка – в «Кузьминках», на «Пролетарской». Отвести душу можно на станции «Кузнецкий мост», с красивыми арками.

Ездит в основном рабочий люд. Причем очень часто уступают места молодые парни из Средней Азии – это приятно, ведь долго стоять тяжело. В некоторых местах вагон качает так, что можно упасть.

Очень нервируют пассажиры, которые встают у дверей и мешают входу – выходу. Чаще всего это крупные мужчины или школьники. На просьбу пропустить они не реагируют или грубят».

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«Шанхай» и люди-пингвины

Мария, 32 года, редактор:

«В детстве я жила в Кузьминках и ездила на метро в кружки на Воробьевы горы. На рубеже миллениума еще не было такого количества народа, как сейчас.

С «великой толкучкой» я столкнулась, когда стала ездить в универ – это 2003-2008 год. Тогда я познала и стояние на платформе, и страх, что меня толкнут на пути прямо под поезд, и толкучку в вагоне, когда все косточки трещат, и топтание «пингвинов» на переходе с «Кузнецкого моста» на «Лубянку».

Я жутко уставала, поэтому очень рада, что теперь живу на другой ветке. Говорят, сейчас в метро вообще не войдешь, после продления в Котельники и присоединения Некрасовской ветки. Конечно, USB-зарядки и лифт на «Котельниках» - это круто, но людям главное – зайти в поезд.

В детстве я любила «Кузьминки» за кованые панели на стенах с птицами и животными! Еще я фанат ужастиков, поэтому мне нравилась станция «Текстильщики» с ее мрачной атмосферой. Самая сложная станция – «Китай-город». До сих пор путаюсь. Ну, что это за лабиринт!».

Александра, PR-менеджер:

«Это та линия, которая никогда не бывает свободной. Ни в центр, ни в область. За 10 лет жизни в «Кузьминках» мне не удавалось зайти в вагон утром меньше чем с третьей попытки.

Поезда битком до самого закрытая метро и ехать только стоя. Между «Таганской» и «Китай-городом» поезд постоянно «зависает» в тоннеле.

Год, пока не открыли «Некрасовку», я ездила из области до «Выхино».

Я никогда не была в Шанхае, но уверена, что ощущения китайской подземки именно такие.

Котельники – кто все эти люди? Поздно вечером ездить страшно.

Мои любимые станции – «Кузнецкий мост», там просторная платформа даже в час пик, и «Баррикадная».

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Токсичные пассажиры и стиль «текСТИЛЬ»

Анастасия, 25 лет, менеджер Smm:

«В Текстилях я живу уже больше года. Когда переезжала в Москву из Сибири, искала квартиру именно в этом районе. Говорят, что в «Текстильщиках» живут по принципу 90-х – врут! На станциях нет наркоманов, чаще встретишь полицейских в форме.

У Таганско-Краснопресненской линии есть свой шарм. Мы с друзьями называем это «стиль текСТИЛЬ».

Здесь можно встретить и городского сумасшедшего, и компанию приезжих разнорабочих, и студентов, и офисный планктон. Весной по ветке каталась женщина, одетая в ярко-желтую куртку, волосы взъерошенные. Она бегала по вагонам и кричала.

Возможно, сбежала с психушки. Кто-то доставал телефон, чтобы снять видео, а кто-то пытался связаться с машинистом, чтобы вызвали полицию.

Таганско-Краснопресненская линия – самая опасная для девушек. Здесь очень много приезжих, которым чужды правила этикета.

После открытия «Некрасовки» стало еще теснее. Но если ездить каждый день, то привыкаешь. Хотя иногда не хватает личного пространства. Зато «фиолетовая» ветка удобна тем, что с нее есть переходы почти на все линии. Поезда в основном новые, с кондиционером и зарядками для телефона.

А вот музыкантов у нас почти не встретишь. Иногда, ближе к полуночи, ходят гитаристы и барабанщики, Любимые станции, конечно, «Таганская» и «Пушкинская».

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Екатерина, 28, менеджер соцсетей:

«Я езжу по «фиолетовой» ветке из самых низов – от станции «Лермонтовский проспект». Недавно присоединили Некрасовскую линию, и теперь на «Лермонтовском» собирается толпа.

Эта линия одна из проблемных, возможно, даже «самая». Но мне нравится, что на ней часто ходят новые поезда «Москва». Жаль, что убрали поезд с Гагариным.

Стараюсь ездить не в часы пик. В это время пассажиры еще сонные и тихие. В час пик – злые, токсично-агрессивные, и их много.

Когда наконец снимут все старые поезда – слишком в них шумно. А в новых нужны кондиционеры мощнее, потому что в час пик они не выдерживают, и кажется, что сейчас задохнешься».

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«Штурмовики» и терпеливые машинисты

Елена, 33 года, сотрудник пресс-службы:

«Мне приходится ездить на работу на электричке до «Выхино», поэтому я знакома со всеми «прелестями» Таганско-Краснопресненской ветки. По утрам низ ТКЛ начиная с «Выхино» - это филиал ада на земле. После того как ветку продлили до Котельников, народу стало еще больше. Теперь на «Выхино» через один приходят пустые поезда, чтобы скопившаяся на платформе толпа смогла попасть в вагоны.

Выглядит это как взятие бронепоезда, а пассажиры похожи на отряды штурмовиков.

В последнее время я отказалась от пересадки на «Выхино» и еду на электричке дальше, чтобы садиться в метро на «синей» ветке. Надоело испытывать ежедневный стресс».

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Ольга, 40 лет, флорист:

«Если кто-то жалуется на загруженность метро, мне смешно – тот, кто не ездил по «фиолетовой», не знает, что это такое.

Я живу в Текстильщиках 20 лет, и ездить отсюда на работу всегда было испытанием. С 8 до 9 утра втиснуться в вагон невозможно. Если «повезет», ты поедешь приплюснутым к стеклу двери. Я обычно жду пустой поезд, но если случается форс-мажор, то на платформе образуется колышущееся море из людей. Это страшно.

Летом ситуация лучше – не приходится пропускать несколько поездов, но с приходом осени ад возобновляется. «Фиолетовую» ветку нужно было разгрузить еще лет 30 назад, мы очень этого ждем.

Ощущение, что юго-восток Москвы превращается в гетто: БКЛ в Текстильщики придет в последнюю очередь, когда ее будут замыкать.

Кстати, когда в связи с присоединением новых станций электрички не останавливались на Выхино, ситуация на ТКЛ была спокойной – люди почувствовали, что можно ездить без ежедневного стресса.

Спасибо, что по нашей ветке в основном ходят новые поезда с кондиционерами. Другая проблема – остановки в перегонах.

Поезда ходят с минимальными интервалами, а люди не успевают войти-выйти, и график движения сбивается. Из-за этого время в пути может увеличиться вдвое. Но надо отдать должное машинистам – это люди с железными нервами.

Пассажиры ТКЛ – тоже люди особой закалки. Тут редко увидишь человека, который заранее протискивается к выходу, это абсолютно бесполезно. Если что, тебе объяснят: мы выйдем и вас выпустим. Большинство относятся спокойно, но у кого-то нервы сдают.

К тому же, в такой толпе любят затереться всякие извращенцы. Они пристраиваются к девушке сзади, когда двери закрываются.

И не развернешься, чтобы дать по рукам. Когда девушка начинает возмущаться, тип просто выскакивает на следующей станции».

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Тихие составы и самая пустая станция

Алла, 35 лет, преподаватель:

«Практически вся ТКЛ переполнена в любое время дня. Единственная пустующая станция – «Спартак». Она популярна только во время футбольных матчей или концертов. А вот попрошаек не смущает даже час пик.

Соотношение старых и новых поездов на ней примерно 50/50. В старых поездах может быть душно, а из-за открытых форточек сильный сквозняк. В новых поездах довольно комфортно, в вагонах почти всегда чисто».

Лолита, 25 лет, филолог:

«Несмотря на все, я люблю Таганско-Краснопресненскую линию! Здесь встречались мои родители, поджидая друг друга на «Ждановской», а спустя много лет в поезде до «Выхино» я познакомилась с будущим мужем.

Наша ветка была всегда очень перегружена. Утром на «Выхино» к турникетам можно было простоять 15 минут, а в «Кузьминках» люди не могли зайти в вагон по полчаса. Поэтому я рада, что моя любимая линия развивается.

Правильно, что пустили поезда со сквозным проходом – они вмещают больше людей. Но из-за кондиционеров в них холодно. Многие берут куртки и кофты летом специально для поездки в метро.

Радует, что интервалы между поездами в часы пик не превышают трех минут, а поездки с wi-fi стали казаться короче: только начнешь читать статью в интернете, как уже выходить. Кстати, «фиолетовая» ветка довольно тихая по сравнению с другими. В новых составах можно общаться, не повышая тона».

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Иван, 30 лет, пианист:

«Мне нравятся нововведения в метро: новые станции, билетные автоматы, турникеты, от которых не ожидаешь удара по ногам. Грязи и вони нет ни в новых, ни в старых вагонах. Печки и кондиционеры работают хорошо – их не замечаешь.

Обычно я сажусь на «Полежаевской»: здесь можно свободно зайти в вагон и спокойно пить кофе или досыпать в уголке.

Кроме «Пушкинской», мне нравится «Спартак» - это пример того, как из типовой станции можно сделать по-настоящему красивую.

В последнее время попрошайки не попадаются, раньше их было больше. Артисты любят поезда «Москва», потому что здесь не надо перекрикивать гул».

Ирина, 31 год, журналист:

«На севере ветки, конечно, спокойнее, хотя на «Тушинской» тоже толпы, потому что здесь ТПУ. Зайти в вагон в час пик особых проблем не составляет, однако вагоны заполняются плотно.

Тем, кто живет ниже «Волгоградского проспекта», не повезло – там загруженность просто экстремальная. Но люди у нас терпеливые.

В целом ситуация улучшилась с запуском новых поездов. Появилось ощущение, что линия немного разгрузилась.

Мои любимая станция – «Пушкинская». Здесь интересно наблюдать за людьми – это самое популярное место для встреч. Если вы начинающий актер, режиссер, сценарист или писатель, то за 20 минут соберете материал.

На нашей ветке меня радует хороший wi-fi, кроме часа пик, и билетные автоматы. Хотя они иногда тормозят, к ним все равно очереди меньше, чем в кассы».