РИАМО - 30 авг. Сотрудники уголовного розыска муниципального отдела МВД РФ «Павлово-Посадский» вместе с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 38-летнего жителя Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник оборудовал одно из помещений своего дачного дома под специализированный парник, где выращивал наркосодержащие растения. Для этого мужчина закупил семена, удобрения, тепловые лампы и другое необходимое оборудование», - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Виталий Нюкалов.

В итоге, полицейские нагрянули в нарколабораторию с обыском. Там они обнаружили и изъяли 400 граммов растительного наркотического вещества, которое сушилось на подоконнике. Образцы были отправлены на химическое исследование.

Сейчас подозреваемый в сбыте наркотиков находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.