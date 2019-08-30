РИАМО - 30 авг. В XIV Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) принимают участие более 140 организаций из столицы, они представляют разработки в области пассажирских авиаперевозок, вертолетостроения и других профильных отраслей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Традиционно в столице проектировалось и создавалось большинство образцов аэрокосмической техники. Мировая премьера — МС-21 и другие новинки МАКС подтверждают статус Москвы как столицы отечественного авиастроения», — сказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Главной премьерой авиасалона в этом году стал пассажирский среднемагистральный лайнер МС-21, который разработали специалисты корпорации «Иркут», ее конструкторское бюро находится в Москве. Особенность лайнера состоит в используемых при производстве композитных материалах. Они придают самолету эргономичную форму, позволяют экономить 6-7% топлива.

Новый отечественный самолет представлен на МАКС впервые почти за 10 лет. Лайнер ориентирован на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. Новый самолет в зависимости от компоновки может перевозить от 130 до 211 пассажиров, дальность полета — до 6 тысяч километров.

Среди новинок нынешнего года — многоцелевой Ка-62 и запущенный в серию вертолет Ми-38. Средний многоцелевой вертолет Ка-62 стал дебютантом авиасалона, он представлен на статической экспозиции холдинга, он также поднимется в воздух во время показательных выступлений. Кроме того, здесь впервые представили серийный гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности.

Новинки также показали небольшие компании. Зрители могут увидеть первый самолет-топливозаправщик, произведенный в России - Ил-78М-90А. На земле он может одновременно заправлять до четырех самолетов, а в воздухе — до двух.

Впервые в статической экспозиции участвует и гордость отечественной военной авиации — истребитель пятого поколения Су-57. До этого его можно было увидеть только в небе. Уникальная машина, практически не видимая на радарах, вызывает интерес специалистов во всем мире, в Жуковском все желающие могут сфотографироваться рядом с ней.

Осмотреть экспозиции и понаблюдать за демонстрационными полетами можно в подмосковном Жуковском. Международный авиационно-космический салон продлится до 1 сентября.