РИАМО - 30 авг. Затяжные дожди этим летом позволили ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» постоянно наполнять пруд и дренажные каналы водой, которая собирается благодаря специальной системе, запущенной в октябре прошлого года, сообщил РИАМО директор сада Алексей Ретеюм.

В «Аптекарском огороде» работает первая в России система сбора дождевой воды. Система желобов собирает воду с крыш, потом по дополнительным желобам она перетекает в подземные резервуары. На поверхности баков находятся насосы, которые перекачивают воду в отдельный дождевой водопровод. Собираемая вода не является питьевой, но она полезна для растений и годится для технических нужд.

«Счетчики мы не ставили на дождевую воду, так как они там не нужны. Мы за нее не платим, вода течет сама собой. Но надо сказать, что для пополнения наших дренажных каналов и пруда дождевая вода сыграла огромную роль. Но в какие-то моменты у нас были дожди (этим летом - ред.), в какие-то нет, помните, что в июне у нас была засуха. Сейчас в последнее время дождевой воды довольно мало», - сказал Ретеюм.

По его словам, прежде всего система сбора дождевой воды позволяет наполнять естественные природные резервуары ботанического сада. При этом небесной влаги недостаточно, чтобы полностью удовлетворить все потребности «Аптекарского огорода», так как на его территории находится множество растений и их коллекция постоянно пополняется.

«Мы все время пользуемся и дождевой, и водопроводной водой. Главное то, что мы можем пополнять существенно все наши водоемы и поддерживать в них какой-то необходимый уровень. Хотя вот сейчас он опять начал падать», - заключил Ретеюм.

В прошлом году система сбора дождевой воды «Аптекарского огорода» получила бронзу в номинации «Лучший объект экологического, инженерного дизайна» девятой Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

Площадь крыш оранжерей, задействованных в сборе дождевой воды, превышает 2 тысячи квадратных метров. «Урожай» воды с этой площади составляет до 80 кубометров в месяц, что позволяет экономить до 20% воды из обычного водопровода.