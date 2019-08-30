РИАМО - 30 авг. В рамках проекта «Здоровая Москва» в городских парках, где работает 46 медицинских павильонов, медицинское обследование прошли более 300 тысяч жителей столицы, все павильоны оборудованы современной диагностической техникой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более 300 тысяч человек уже оценили новые возможности диспансеризации в городских парках. Горожане проверили здоровье в комфортной обстановке и, что важно, в удобное время. Обследования займут минимум времени, но позволят оценить состояние здоровья и начать лечение или профилактику вовремя», - сказал руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Возле 13 медицинских павильонов проводят лекции, тренировки и мастер-классы. Также посетители имеют возможность заняться здесь активными видами спорта. Необходимый инвентарь администраторы выдают на месте.

Проект «Здоровая Москва» направлен на формирование привычки придерживаться здорового образа жизни. Горожане могут проходить медицинские обследования, посещать спортивные занятия, лекции о питании и другие мероприятия.