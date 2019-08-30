РИАМО - 30 авг. Девушка из подмосковного Серпухова Маргарита Грачева показала своим подписчикам в соцсетях новый протез правой руки, который она получила от государства.

Маргарита Грачева - жертва собственного мужа, который в порыве ревности отрубил супруге обе руки. Трагедия разыгралась в декабре 2017 года. Медики сумели пришить девушке одну из травмированных кистей, но вторую спасти не смогли. Вместо нее немецкие врачи сделали Маргарите функциональный бионический протез, кроме того, девушка получила право на протез от государства.

«Знакомьтесь, мой новый бионический друг. Спустя 1,5 года получила протез от государства. Это долгий и сложный процесс, но реальный!» - написала Маргарита в соцсети «ВКонтакте».

Она также выложила фото и видео со своей новой рукой. В ролике улыбающаяся девушка показывает современный протез и чемоданчик от него.

Ранее Маргарита сообщала подписчикам, что пишет книгу о своей трагедии, о том, как пережила те непростые дни, какие сделала выводы и что помогает ей жить дальше. Благодаря реабилитации девушка заново научилась чистить зубы, открывать дверь и держать в руке чашку, но самым главным для нее стало возвращение за руль.

Дмитрия Грачева суд приговорил к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина с таким решением не согласился.

Искалеченная мужем Маргарита Грачева планирует выпустить книгу о своей трагедии>>