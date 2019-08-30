РИАМО - 30 авг. Спортивный фестиваль «Мир футбола» пройдет в столичном парке «Красная Пресня», гости смогут попробовать свои силы на поле, познакомиться с футболистами и поучаствовать в спортивных мастер-классах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 30 августа по 1 сентября с 10:00 до 21:00 центральную часть парка поделят на четыре площадки: «Историю футбола», «Активные развлечения», «Спорт» и «Детскую зону», - говорится в сообщении.

На площадке «История футбола» посетители смогут детально рассмотреть экспозицию футбольных артефактов: на стендах будут стоять мячи, кубки, спортивная форма известных игроков и многое другое. Кроме того, по выставке проведут экскурсию и подробно расскажут о каждом экспонате.

Также более 30 интерактивных площадок будут ждать гостей в зонах «Активные развлечения» и «Спорт». Посетители смогут сыграть в панна-футбол, сразиться с другими игроками в виртуальном пространстве, испытать инновационные тренажеры, посетить мастер-классы футболистов, а также попробовать свои силы в городском чемпионате по текболу.

Анимационная программа с конкурсами, играми и познавательными интерактивами пройдет в «Детской» зоне фестиваля. Площадка заинтересует и родителей. На ней состоятся встречи с тренерами футбольных школ, гости парка смогут записать детей в спортивные секции. Кроме того, на всей территории фестиваля пройдет масштабный праздничный квест.

Фестиваль будет интересен также представителям бизнеса и спортивного сообщества. В день открытия фестиваля, 30 августа, состоится круглый стол Business day, на котором обсудят проблемы молодежного спорта. Спикеры расскажут о возможностях развития детского футбола в регионах, опыте франшиз зарубежных академий и интеграции брендов в спортивные фестивали.

«Мир футбола» станет прототипом фан-зоны предстоящего чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году.