РИАМО - 30 авг. В честь Дня города Москвы будет дано более 70 тысяч залпов салюта, красочные представления начнутся 7 сентября в 21:00, их можно будет посмотреть практически из любой точки города, всего будет обустроено 33 площадки запуска, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году фейерверки запустят с 33 площадок во всех округах Москвы. Большинство находится в городских парках. Пиротехнические шоу организуют, например, в саду «Эрмитаж», в парках «Кузьминки», «Ходынское поле», «Сокольники», в усадьбе Воронцово и Таганском парке», - говорится в сообщении.

Точки запуска будут обустроены также вдоль набережной Москвы-реки, в парке Горького, «Зарядье» и напротив Большой спортивной арены «Лужников». Продолжительность фейерверков составит не менее пяти минут.

В честь Дня города мероприятия пройдут на сотнях площадок во всех округах столицы. На них проведут спектакли, балетные постановки, концерты и мастер-классы.

Открытие праздника состоится 7 сентября на ВДНХ, центральным местом проведения торжеств станет Тверская улица, которая в этот день станет пешеходной. Главная темой Дня города стал юбилей ВДНХ, которой в этом году исполнилось 80 лет. На Тверской откроются четыре тематические площадки, посвященные главной выставке страны. Их общая площадь превысит 40 тысяч квадратных метров.

В честь Дня города на Тверской и соседних улицах установят восемь спортивных объектов — 35-метровый бассейн для сапсерфинга, восьмиметровый скалодром, площадку для паркура, скейт-парк, зону для выступлений на BMX и самокатах, зиплайн- и хайлайн-трассы, а также роллердром для фристайл-слалома — фигурного катания на роликовых коньках. Спортивные шоу и занятия будут проходить с утра и до позднего вечера.

Ко Дню города в столице также организуют 30 бесплатных пешеходных экскурсий. Часть из них будет посвящена истории Выставки достижений народного хозяйства. С 15 августа по 6 сентября горожан и туристов приглашают прогуляться в сопровождении гидов по ВДНХ, московским паркам, территориям старинных дворцов и усадеб, а также историческим улицам Москвы.