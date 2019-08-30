РИАМО - 30 авг. С 1 сентября при детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой будет дежурить вертолет авиамедицинской бригады Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это первая детская больница в Москве, где будет дежурить медицинский вертолет. Время прибытия авиамедицинской бригады в любую точку города составляет в среднем 7-10 минут, а в новую Москву — 15-20 минут. Дежурство вертолета на базе детской больницы в Тушине поможет повысить качество оказания экстренной помощи нашим маленьким пациентам», — сказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи, главный специалист Москвы по первой помощи Сергей Гуменюк.

В больнице имени Башляевой лечат пациентов с самыми тяжелыми заболеваниями и травмами. Клиника может одновременно принять до 980 человек. Ежегодно в больнице получают консультативную, диагностическую и лечебную помощь 145 тысяч детей, а также выполняется свыше 11 тысяч операций. В этом году там открыли отделения нейрохирургии, патологии новорожденных и недоношенных детей.

На данный момент в столице работает 31 вертолетная площадка, десять из которых находятся на базе крупных медицинских центров. Вертолетные площадки есть у НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ №15 имени О.М. Филатова и ГКБ имени С.С. Юдина.

Детей принимают в больнице имени З.А. Башляевой, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а также в детской городской клинической больнице №9 имени Г.Н. Сперанского. Также 21 наземная площадка оборудована в ТиНАО. Зимой регулярно проводятся работы по их расчистке от снега.

Санитарные вертолеты оснащены новейшим медицинским оборудованием и отвечают самым современным требованиям. На бортумедицинского воздушного суднаесть мониторы-дефибрилляторы, с помощью которых делают массаж при остановке сердца. Ими можно пользоваться прямо во время полета, поскольку пол у вертолетов диэлектрический и нейтрализует заряды тока от прибора.

С 2009 года более 5 000 человек получили медицинскую помощь специалистов авиамедицинских бригад. В Москве в 50% случаев медицинские вертолеты Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра вылетают к пациентам с инфарктами и инсультами.