РИАМО - 30 авг. Без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Московском регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 22-24 градуса, по области плюс 20-25 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба.

«Погода в Москве и области последние августовские дни побалует теплом, кислородный и влажностный режим в пределах нормы. Это комфортные погодные условия для большинства жителей региона», - предупреждают синоптики.

Небольшие колебания давления на высоком фоне сохраняются, поэтому у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями могут отмечаться симптомы недомогания и ухудшения общего состояния.