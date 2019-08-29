РИАМО - 29 авг. Руководитель департамента образования и навыков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер назвал Москву лидером во внедрении инноваций в сфере образования, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Встречу с экспертом из Германии провели мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

«В ходе состоявшейся беседы мэр Москвы познакомил своего собеседника с новым проектом повышения качества школьного образования «Московский стандарт старшей школы». Со своей стороны господин Шляйхер отметил, что Москва является лидером во внедрении инноваций в сфере образования, особенно впечатляют успехи Московской электронной школы», — говорится в сообщении.

На встрече также обсуждался вопрос о присоединении Москвы к проекту ОЭСР «Будущее образования и навыков: Образование 2030». Стороны договорились, что очередное заседание неформальной рабочей группы проекта «Образование 2030» пройдет в мае 2020 года в Москве.

«Основной целью проекта «Образование 2030» является исследование и проектирование возможной модели образования будущего в мире», — поясняется в сообщении.

В проекте принимают участие представители 45 стран: членов ОЭСР (31 страна, включая Австралию, Бельгию, Великобританию, Германию, Данию, Канаду, Китай, Корею, Мексику, Нидерланды, Норвегию, Соединенные Штаты Америки, Финляндию, Францию, Японию и другие) и партнеров (14 стран и территорий, включая Российскую Федерацию).

В ходе заседания страна-хозяйка презентует гостям свой опыт и достижения в сфере повышения качества образования.