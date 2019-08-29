РИАМО - 29 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил держать на контроле транспортную доступность МАКС-2019 в Жуковском.

«На этой выставке более 70 подмосковных предприятий. Мы очень гордимся, что у нас такие успехи в космосе, авиации. Знаю, что глава сопровождает все мероприятия, Юрий Вячеславович (Прохоров, глава Жуковского– ред.), что касается дополнительного внимания к тем, кто приезжает в субботу и воскресенье на шоу, прошу вас сопровождать все эти мероприятия, чтобы мы были максимально гостеприимны, чтобы сопровождать маршруты», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Как отметил глава Жуковского Юрий Прохоров, в городском округе работает перехватывающая парковка на 12 тысяч мест, обеспечена транспортная доступность.

«Город и выставка полностью готовы к приему гостей в выходные дни», - заключил Прохоров.

Международный авиационно-космический салон проходит с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований.