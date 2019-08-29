РИАМО - 29 авг. В ближайшую неделю жителей Москвы и Подмосковья ожидает солнечная и по-летнему теплая погода с отсутствием осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В эфире Радио «Комсомольская правда» синоптик рассказал, что сейчас в России обосновался уральский циклон, который «рассылает» холодный воздух соседним регионам. Однако жителям Московского региона беспокоиться не стоит - сюда циклон не дойдет, «править балом» будет бабье лето.

«В прошедшие выходные самой низкой отметкой было плюс 7 градусов в столице и плюс 2 градуса в Подмосковье. Дальше процессы будут идти на повышение температурного фона. По сути уже началось такое молодое классическое бабье лето. Оно, можно сказать, стартовало вчера, и в ближайшую неделю нас ждет много солнца и отсутствие осадков», - сказал Тишковец.

По его словам, в предстоящие выходные температура в регионе будет вполне июльская - плюс 20-25 градусов. Начало учебного года окажется таким же теплым. Непривычно теплая осень отодвинет наступление климатической зимы.

«Наши расчеты говорят о том, что зима 2019-2020 года будет относительной теплой – скользкой, слякотной. С периодами оттепели, гололедов», - добавил Тишковец.

В остальном никаких погодных аномалий и сюрпризов синоптики в этом году не ожидают.