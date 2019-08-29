РИАМО - 29 авг. В Московской области активно работает Центр содействия строительству при правительстве региона, всего на сопровождении центра более 2,5 тысячи проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Среди проектов на сопровождении Центра 2002 — проекты крупного бизнеса и 500 объектов малого бизнеса.

«Основными задачами центра являются сокращение сроков выхода объектов на стройку коммерческих объектов, создающих новые рабочие места, ручное сопровождение проектов на всех стадиях реализации», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В основном здания строят под производство (33% проектов на сопровождении Центра), также много объектов сельхозназначения (15%), складов (13%).

Лидерами в отраслях по объектам малого бизнеса являются: объекты торговли – 41%, склады – 30%, производство –15%.

Наиболее активными в градостроительстве территориями на протяжении двух лет по работе с ЦСС остаются Одинцово, Истра, Домодедово, Подольск, Дмитров.

Лучшие ОМС по сопровождению объектов малого бизнеса: Люберцы, Богородский, Мытищи, Балашиха, Одинцово.

Центр содействия строительству при правительстве Московской области был создан в 2017 году. Это первый проектный офис на территории Российской Федерации, единая площадка, на которой работают сотрудники 12 органов исполнительной власти и 11 организаций.