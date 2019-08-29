РИАМО - 29 авг. Во всех детских поликлиниках Московской области работают кабинеты «Справка в один шаг», данный проект позволяет сократить время на оформление справок для детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Справка в один шаг – это кабинет, в котором родители ребенка в кратчайшие сроки могут получить справку для детского сада, школы, бассейна, после летних каникул, при отсутствии в образовательной организации более пять дней», - рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Благодаря данному проекту родители могут получить справку для детей всего за 10 минут. Специалисты в кабинетах «Справка в один шаг» осматривают детей и выписывают необходимые документы. Такой подход позволяет разделять потоки здоровых и больных детей.

«Прием специалистов в кабинетах «Справка в один шаг» осуществляется по предварительной записи с 08:00 до 20:00. В преддверии начала учебного года оформить справку можно будет и в выходные — кабинеты будут работать 31 августа и 1 сентября», - добавила Татьяна Мухтасарова.

Записаться в такой кабинет можно через портал Госуслуг Подмосковья или в инфомате в поликлинике. Кроме того, запись можно осуществить, позвонив в единый call-центр губернатора, по телефону: 8-800-550-50-30.