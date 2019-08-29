РИАМО - 29 авг. На III Климатическом форуме городов в «Зарядье» выступят эксперты из 26 стран, которые 4-5 сентября проведут лекции, панельные сессии и мастер-классы для гостей мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

На форуме эксперты в области климата, цифровых технологий, архитектуры, бизнеса и здравоохранения обсудят тренды в области устойчивого развития мегаполисов. Само мероприятие проводится, чтобы объединить усилия государства, бизнеса и общества для создания эффективных климатических стратегий в разных отраслях городской жизни.

«Среди спикеров — эксперт в области оценки климатических рисков и энергоэффективности предприятий Том Камберледж, старший советник по вопросам климата и энергетики Норрботтен (Швеция) Ульва Сарден, старший советник министерства окружающей среды Швейцарии», — говорится в сообщении.

Гостей форума также ждут встречи с отечественными специалистами, например, членом Международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве Москвы Виктором Хефели, заместителем министра, директором департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олегом Салагаем и другими.

В первый день форума участники обсудят лучшие практики мегаполисов мира в условиях климатических вызовов, а также примут участие в пленарных заседаниях, семинарах и лекциях о взаимодействии государства и бизнеса, «зеленой» экономике, экологическом девелопменте транспорта.

Второй день форума посвящен темам здравоохранения, сотрудничеству городов в области энергетики и экологическим инвестициям.

Кроме того, в рамках форума пройдут следующие мероприятия: партнеры форума Агентство инноваций города Москвы и Фонд инфраструктурных и образовательных программ проведут воркшопы для студентов московских ВУЗов в рамках программы «Вектор предпринимательства».

Участники проработают решения экологических задач в четырех тематических кластерах: зеленое строительство и реновация зданий, циркулярная экономика, новые технологии и модернизация городской инфраструктуры, ответственное потребление.

Воркшопы пройдут 4-5 сентября 2019 года в Цифровом деловом пространстве. Результаты работы студентов будут представлены в виде резолюции на финальном пленарном заседании в рамках III Международного экспертного совета.

Форум станет местом встречи представителей Группы Климатических Лидеров С40, на которой эксперты обсудят планы дальнейшего взаимодействия российской столицы и С40, а также подпишут декларацию C40 «Зеленые и здоровые улицы», направленную на снижение загрязнения воздуха. В рамках мероприятия также будет подписано соглашение со Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).