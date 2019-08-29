РИАМО - 29 авг. 3 и 4 сентября в московских магазинах «Читай-город» пройдут встречи с популярными авторами — Марией Метлицкой и Кариной Сарсеновой, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов.

Так, 3 сентября с читателям встретится Мария Метлицкая, в ходе мероприятия она презентует свою новую книгу «Я тебя отпускаю».

«Две повести – две новые истории о женщинах, чья жизнь могла бы никогда не измениться, если бы однажды каждая не решила стать собой. Жизненные сюжеты, честность, бережное отношение к деталям и искренняя симпатия к персонажам – отличительные черты тёплой, спокойной, уютной прозы Марии Метлицкой», - говорится в сообщении.

Встреча с ней начнется в 19:00 3 сентября в магазине «Читай-город» по адресу: Малая Сухаревская площадь, дом 12, ТЦ «Садовая галерея», цокольный этаж.

Уже 4 сентября пройдет встреча с Кариной Сарсеновой, на которой она представит свою книгу, в которой собраны интервью с экстрасенсами, магами, целителями, медиумами. Это второе сочинение Сарсеновой, оно издано на основе телепередач «Запредельное» и «Избранный».

«На презентации книги Карина Сарсенова расскажет о своем опыте общения с астрологами, ясновидящими и медиумами, объяснит, какое место и значение они имеют в современной науке и культуре, и имеет ли смысл прислушиваться к их советам», - отмечается в материале.

Мероприятие начнется в 18:30 4 сентября по адресу: Москва, площадь Киевского вокзала, дом 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город». В ходе встречи также пройдет выступление фолк-группы из Казахстана «Тенгри».