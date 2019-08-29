РИАМО - 29 авг. Наибольшее число жалоб по теме образования, которые поступают в подмосковный Центр управления регионом в преддверии нового учебного года, касаются благоустройства пришкольных территорий и процесса подачи документов в школы, сообщила в четверг ведущий аналитик министерства образования Московской области Наталья Шанина.

«В преддверии 1 сентября мы получаем (в ЦУР - ред.) жалобы по вопросу устройства в школу, так как идет прием, это занимает второе место; также мы получаем жалобы на благоустройство территорий, они занимают четвертое место. Стараемся решать все вопросы оперативно, сейчас у нас закрыты все обращения», - сказала Шанина в эфире телеканала «360».

Она отметила, что наибольшее число жалоб на подготовку пришкольных территорий поступает из Люберец и Красногорска.

«В ЦУРе мы проводим ежедневный мониторинг содержания наших образовательных организаций. Если мы выявляем на территории строительный мусор или сломанные заборы, то наши операторы направляют запросы директорам, срок выполнения - один день», - заключила Шанина.

Центр управления регионом функционирует в доме областного правительства с 29 декабря 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.

Сотрудники Центра управления регионом получают данные из портала «Добродел» и системы «Инцидент», с горячих линий губернатора, из профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем.

Вся поступающая в ЦУР информация распределяется на 11 профильных блоков – здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети. С помощью информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных.