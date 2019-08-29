РИАМО - 29 авг. Переселенцы из районов Крайнего Севера, вынужденные переселенцы и чернобыльцы приобретут в общей сложности 72 квартиры в Подмосковье по госпрограмме в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Финансирование осуществляется в рамках федеральной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Каждый из участников получит от 1 до 5 миллионов рублей в зависимости от количества членов семьи.

«Сформированы списки из 72 граждан. Это переселенцы из районов Крайнего Севера, вынужденные переселенцы и граждане, подвергшиеся воздействию радиации после аварии в Чернобыле, проживающие сейчас в Московской области. Они получат сертификаты в 2020 году на приобретение жилья в районах Подмосковья», − рассказала жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Списки можно посмотреть на сайте Министерства жилищной политики в разделе «Документы», в подразделе «Обеспечение жильем льготных категорий граждан».

Жилье по программе получат 12 вынужденных переселенцев: два участника программы от Домодедова, два — от Рузы, а также представители Дмитрова, Лотошина, Можайска, Одинцова, Орехово-Зуева, Солнечногорска, Химок и Щелкова; пять чернобыльцев; 55 граждан, выехавших из районов Крайнего Севера.