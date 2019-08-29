РИАМО - 29 авг. Резидент ОЭЗ «Дубна» — опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» — вошел в Союз авиапроизводителей России, это объединение состоит из ведущих предприятий отечественной авиационной промышленности, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Церемонию по этому случаю провели в Центральном аэрогидрадинамическом институте. Со значимым событием генерального директора ОКБ «Аэрокосмические системы» Валерия Шадрина поздравил заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Вступление в союз авиапроизводителей России состоялось в рамках церемонии награждения лауреатов и дипломантов ежегодного конкурса «Авиастроитель года».

«В компетенцию ОКБ «Аэрокосмические системы» входит создание комплектующих для наземной, авиационной и космической техники, дверей, люков, кресел экономического и комфорт классов и других элементов интерьера пассажирского салона, проектирование оборудования систем кондиционирования, трубопроводных систем, механических систем и конструкций, а также бортовых и кабельных сетей», — говорится в сообщении.

Кроме того, «АКС» занимается разработкой и производством компонентов систем электроснабжения и светотехнического оборудования, а также производит аварийно-спасательное и кислородное оборудование, испытательные комплексы и контрольно-проверочную аппаратуру.

Предприятие сотрудничает с ведущими российскими разработчиками и производителями авиационной техники, продукция которых широко представлена как на внутреннем, так и на международном рынке. Среди заказчиков компании – ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «АК имени Ильюшина», ОАО «Компания «Сухой», ОАО «Казанский вертолетный завод».

«Стать членом союза для ОКБ «Аэрокосмические системы» не только почетно, но и важно для дальнейшего создания отечественной высококонкурентной авиационной техники. Именно содействие членам Союза в осуществлении деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности на международных рынках отечественной авиационной отрасли является одной из его приоритетных задач», — прокомментировал событие заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов.

Сегодня союз авиапроизводителей России насчитывает более 60 действительных и свыше 160 ассоциированных членов. В их число входят ведущие предприятия авиационной промышленности страны, каким является и ОКБ «Аэрокосмические системы». Кроме того, он активно развивает международное сотрудничество в данной отрасли.