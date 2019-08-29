РИАМО - 29 авг. Студент Московского Губернского колледжа искусств Артур Курамшин занял первое место на международном конкурсе «Кубок мира» в Китае, имеющем репутацию одного из сложнейших в мире соревнований среди баянистов и аккордеонистов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Музыканты боролись за победу в китайском городе Шеньчжень. Конкурс ежегодно проводится в стране, выбранной голосованием Международной федерацией аккордеонистов. Их исполнение оценивали музыканты с мировой славой и именитые преподаватели баянного искусства мирового уровня.

«Артур Курамшин в этом году принял участие в двух номинациях и в обеих стал лауреатом первой премии в категории Junior Virtuoso entertainment из 16 участников из Китая, Италии, Новой Зеландии, США, Финляндии, а также третьей премии в категории Junior coupe Mondiale из 28 участников из Китая, Сербии, Польши, России, Литвы, Чехии, Германии и Швеции», — говорится в сообщении.

Конкурсные прослушивания состояли из двух туров — в первом нужно было исполнить полифонию, кантилену и виртуозное сочинение, во втором - крупную форму и свободную программу.

Отмечается, что юный музыкант превосходно исполнил свой репертуар и выполнил поставленные перед ним художественные задачи на самом высоком уровне. Для исполнения на конкурсе его музыкальная альма-матер дала ему баян «Юпитер».

«Поздравляем нашего замечательного баяниста Артура Курамшина с такой уверенной победой в номинации, которая звучит как эпитет: «юный виртуоз». Это новое поколение музыкантов, которое в дуэте с признанными мэтрами, - такими, как участники коллектива Московской областной филармонии «Русский тембр», способно покорить любую зрительскую аудиторию, вне языковых границ и форматов», — прокомментировала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Она также добавила, что не сомневается, что на те концерты Курамшина, которые позже появятся на афише подмосковного министерства культуры, будут настоящим подарком для местных любителей искусства.

В прошлом году на аналогичном конкурсе в литовском городе Каунас Артур Курамшин занял четвертое место. Кроме того, в 2019 году он также стал лауреатом второй степени в номинации «Музыкальное искусство: народные и национальные инструменты» на общеросийском конкурсе «Молодые дарования России» 2019 году, учрежденном министерством культуры Российской Федерации, который состоялся в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского.