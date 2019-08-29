РИАМО - 29 авг. Проект создания культурного пространства на месте реконструируемой ГЭС-2 в центре столицы пройдет в два этапа, там появится новое общественное пространство, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«От храма Христа Спасителя до Якиманской набережной планируется создать пешеходную зону. К настоящему времени разработана документация, которая предусматривает развитие этой территории в несколько этапов и включение в единый общественно-культурный кластер Патриаршего моста», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На первом этапе строительства установят три панорамных лифта на Патриаршем мосту. Общественное пространство будет находиться под мостом. На втором этапе планируется благоустроить прилегающую территорию, а в дальнейшем создать спуск к воде вдоль Болотной набережной общей площадью более 2 тысяч квадратных метров.

Кроме того, здесь будут созданы три общественно-культурных центра общей площадью 5,7 тысячи квадратных метра. В подмостовом пространстве планируется разместить выставочные и музейные экспозиции, творческие мастерские, фитнес-центры, а также бары и кафе.