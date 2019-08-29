РИАМО - 29 авг. Железнодорожники ввели в график движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию. Ранее из-за незапланированной остановки состава несколько пригородных поездов Рижского направления следовали с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.

МЖД принесла пассажирам извинения за неудобства.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.