РИАМО - 29 авг. В рамках фестиваля уличной культуры «Ритм Моего Города» в Москве на ВДНХ пройдет чемпионат России по диджеингу, он состоится 1 сентября с 18:00 до 21:00, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Ожидается, что он станет отборочным туром чемпионата мира DMC DJ World - DMC DJ World Russian Finals.

«Чемпионаты DMC – это своего рода олимпийские игры среди диджеев. Здесь не важны предыдущие регалии и известность, в расчет идет только мастерство, которое участник должен продемонстрировать c помощью виниловых проигрывателей и пульта», - говорится в сообщении.

Участники чемпионата выступят перед толпой зрителей, но они будут не единственными, кто представит слушателям зажигательную музыку — на чемпионате выступят известные исполнители: филлипино-американский диджей DJ Babu, а также французы DJ Skillz и DJ Netik.

Фестиваль «Ритм моего города» проходит на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября. Этот праздник посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях. В рамках фестиваля гостей каждый день ждут мастер-классы, выступления артистов и популярных блогеров, интерактивные тренинги.