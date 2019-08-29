РИАМО - 29 авг. Академия хоккея имени Владимира Петрова в подмосковном Красногорске набрала около 360 воспитанников, до конца года их число может вырасти до 400, сообщил в четверг президент академии Максим Петров.

«У нас все прекрасно, идет тренировочный процесс, новое поколение. Мы вышли практически на полную мощность по всем годам, у нас 360 занимающихся, к концу года (будет - ред.) около 400, чуть больше», - сказал Петров в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в августе Ледовая арена имени Владимира Петрова приняла матчи детского хоккейного турнира «Кубок Овечкина».

«Надеюсь, что в следующем году мы тоже сможем принять этот турнир», - заключил Петров.

С начала июля Академия хоккея проводила просмотровые тренировки для отбора детей в команды 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения, а также в команду юниоров. Занятия проходят на бюджетной основе. Также желающие могут записать своих детей 2011-2015 годов рождения на платные занятия по общей физической подготовке.

Ледовая арена имени двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира Владимира Петрова представляет собой комплекс площадью 12,6 тысячи квадратных метров. В его стенах находятся две ледовые площадки, зал индивидуальной силовой подготовки, зал для игровых видов спорта и другие помещения для обеспечения качественного тренировочного процесса. Проект комплекса разрабатывался при непосредственном участии самого легендарного хоккеиста. Открытие арены состоялось в конце июня этого года.