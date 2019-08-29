РИАМО - 29 авг. Московская железная дорога (МЖД) принимает все необходимые меры, чтобы ввести пригородные поезда Рижского направления в сторону области в график, задержки связаны с незапланированной остановкой поезда, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

«Задержки были связаны с незапланированной остановкой состава. На данный момент электропоезд убран с пути. В настоящее время задерживаются пригородные поезда в область», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.