РИАМО - 30 авг. В пятницу Международный авиационно-космический салон в подмосковном Жуковском откроется для массового посещения, он будет проходить по 1 сентября.

Участие в летной программе МАКС-2019 принимает рекордное количество пилотажных групп: восемь команд представляют сложный и слаженный пилотаж на тяжелых истребителях, ударных вертолетах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетах.

Традиционно на МАКС представят новейшие разработки гражданской и военной авиации. Некоторые новинки посетители смогут не только увидеть в экспозиции, но и попасть внутрь и опробовать на себе. Также там представлены и исторические самолеты, например, штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2.

Часы работы площадок МАКС – с 10:00 до 18:00.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили на открытии авиационно-космического салона.

За три дня работы авиасалон посетили более 140 тысяч человек.

Авиасалон МАКС‑2019 в Жуковском: что покажут в небе и на земле>>