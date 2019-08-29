РИАМО - 29 авг. Арбитражный суд в ближайшее время рассмотрит исковое заявление министерства ЖКХ Московской области о взыскании ущерба с ООО «Эко-транс», работники которого устроили незаконную свалку в городском округе Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Рассчитанная сумма ущерба составляет 2,8 миллиона рублей. Минэкологии, привлеченное к участию в качестве третьего лица, поддержит требование», — говорится в сообщении.

Сначала административное расследование по факту образования свалки вели инспекторы эконадзора. Тогда удалось установить, что компания, занимавшаяся сбором и перевозкой коммунальных отходов, размещала мусор на площадке без твердого покрытия. Жители городского округа неоднократно жаловались на возгорание отходов.

В итоге Минэкологии оштрафовало общество на 100 тысяч рублей. Нарушители пытались в суде опротестовать постановление о наказании, но сделать этого им не удалось. После того, как полномочия по надзору в сфере обращения с отходами были переданы МинЖКХ, последнее обратилось в суд с требованием о возмещении ущерба.