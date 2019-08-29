РИАМО - 29 авг. На сайте Мособлдумы опубликован график личного приема граждан на сентябрь 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

График подписан председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым.

«В следующем месяце пройдет 8 приемов граждан – депутаты еженедельно принимают жителей области по вторникам и средам. Личный прием ведут первые заместители председателя думы, заместители председателя думы, председатели комитетов думы, а также руководитель аппарата парламента», — говорится в сообщении.

Прием граждан проводится по предварительной записи по телефону: 8 (495) 988-66-01 (ежедневно с 10.00 до 13.00).

Прием проводится в специально оборудованном помещении по адресу: Москва, проспект Мира, дом 72.

Помимо этого, к депутатам Мособлдумы можно записаться через приемные в избирательных округах.